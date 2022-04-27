Конгрессмены США обязали Госдеп докладывать о помощи РФ со стороны КНР

Палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, одобрила инициативу, которая обязывает Госдепартамент представлять законодателям доклад о масштабах оказания китайскими властями помощи России, а также во время военной спецоперации на Украине.
Палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, одобрила инициативу, которая обязывает Госдепартамент представлять законодателям доклад о масштабах оказания китайскими властями помощи России, а также во время военной спецоперации на Украине.
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