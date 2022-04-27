РЕН ТВ

194 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ребят, - это уже ваш вопрос, кто у вас там рулит в город-герое Софии, будущем Владиболгарске, если будете себя плохо ...В Болгарии предпр...
  • Александр Нефеденков
    С ними только время терять. Они не договороспособные.Зеленский: Киев г...
  • Виктор Луговой
    Ка-кие-такие-сякие, к свиням собачьим, переговоры?? Эргэбьт войхь!! Вафн хинлегн!! Коммен зи, лос!! Марш!! Айн-цвай,...Зеленский: Киев г...

Конгрессмены США обязали Госдеп докладывать о помощи РФ со стороны КНР

Палата представителей Конгресса США в среду, 27 апреля, одобрила инициативу, которая обязывает Госдепартамент представлять законодателям доклад о масштабах оказания китайскими властями помощи России, а также во время военной спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх