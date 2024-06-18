Дети массово отравились в оздоровительном лагере на Сахалине

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере на Сахалине, сообщила во вторник, 18 июня, пресс-служба ведомства.
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