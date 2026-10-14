Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что цветная соль является маркетинговым ходом.«Что касается розовой, чёрной, синей и любой другой экзотической соли, которая отличается от обычной поваренной, то в подавляющем большинстве случаев это не более чем маркетинговый ход.