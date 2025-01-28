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Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году

Абу-Даби примет «Финал четырех» Евролиги в 2025 году

Решающие матчи сезона-24/25 пройдут в Абу-Даби. Столица Объединенных Арабских Эмиратов проведет «Финал четырех» с 23 по 25 мая.

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