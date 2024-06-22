Страна и люди
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Страна и люди

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Путин запретил взыскание долгов с госпредприятий в новых регионах

Путин запретил взыскание долгов с госпредприятий в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на принудительное взыскание с государственных и муниципальных предприятий новых российских регионов долгов, которые возникли до принятия их в состав РФ.

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