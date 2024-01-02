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Championship League 2024 (пригласительный). Расписание трансляций

Championship League 2024 (пригласительный). Расписание трансляций

2 января — 2 марта 2024, Championship League 2024, (пригласительный по снукеру), Лестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Джон Хиггинс Championship League 2024 — пригласительный (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).

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