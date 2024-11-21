Самый длинный червь может вырастать до 40-метровой длины

Самые длинные паразиты в мире живут внутри огромных китов. Если вытянуть этих червей, они займут длину половины футбольного поля! Как вы думаете, насколько длинными могут быть черви-паразиты, которые поражают людей?.
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