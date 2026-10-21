Панда Жуи в Московском зоопарке © Zhang Chaoqun/XinHua/Global Look PressРоссия и Китай договорились сотрудничать по вопросам защиты больших панд, амурских тигров и дальневосточного леопарда.
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