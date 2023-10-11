Жалкое мычание ...

Сергей Теоретически, я в глубине души за палестинцев, но я против этих животных которые пачками клали безоружных людей, предварительно изрядно наглумившись над ними. Так же чувство брезгливости у меня вызывают животные, которые сейчас бомбят и обстреливают коврово гражданских. В общем я ни за кого из этих животных- чума, на ваши оба дома.

Андрей Михайлов хитрые почему-то очень не любят хитрей себя. украинцы евреев, турки армян и все вместе цыган, и русских - потому-что те сильные и за хитрожопость можно отгрести. м-да... жизнь она такая. вылечит всех. и для всех болт с нужной резьбой найдет. ога