Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жалкое мычание ...

Жалкое мычание ...

Автор:  ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Меня часто спрашивают - на чьей ты стороне? Спрашивают давние друзья из Израиля и им сочувствующие, а также те, кто на стороне палестинцев и их борьбы за право жить в собственном государстве.

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Комментарии
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Сергей
Теоретически, я в глубине души за палестинцев, но я против этих животных которые пачками клали безоружных людей, предварительно изрядно наглумившись над ними. Так же чувство брезгливости у меня вызывают животные, которые сейчас бомбят и обстреливают коврово гражданских. В общем я ни за кого из этих животных- чума, на ваши оба дома.
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7 час.
Андрей Михайлов
хитрые почему-то очень не любят хитрей себя. украинцы евреев, турки армян и все вместе цыган, и русских - потому-что те сильные и за хитрожопость можно отгрести. м-да... жизнь она такая. вылечит всех. и для всех болт с нужной резьбой найдет. ога
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5 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Да, вот такая гниль как Алкингалкин мелькают в соцсетях и удивляет то, что у них есть поклонники. Вот потому мир и рушится, что кругом мельтешат эти мрази.
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5 час.

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