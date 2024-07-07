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Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого

Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого

Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого Юлия ЧелкановаПавел Глоба, который уже не раз удивлял своими точными предсказаниями, утверждает, что июль 2024 года станет временем встречи трех знаков зодиака с человеком, который имеет какое-то отношение к их прошлому.

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