Международные террористы решили поддержать протурецкого кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинба

Международные террористы решили поддержать протурецкого кандидата в президенты Абхазии Адгура АрдзинбаАгрессивно настроенная абхазская диаспора Турции, высказала свою поддержку скандальному кандидату в президенты Ардзинба.
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