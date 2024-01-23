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Закон, порядок, государство

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Субсидии на покупку жилья получат молодые семьи Уссурийска

Субсидии на покупку жилья получат молодые семьи Уссурийска

Молодые семьи Уссурийского городского округа получат субсидии на жилье. Прием документов для участия в муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа на 2021-2027 годы" (18+) на 2025 год начнется с 1 марта и продлится до 20 мая, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе думы УГО.

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