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Проблема с попугаями, которые матерятся, в Великобритании, кажется, нашла решение

Проблема с попугаями, которые матерятся, в Великобритании, кажется, нашла решение

Бранящиеся птицы будут переселены в большие стаи Сотрудники Линкольнширского парка дикой природы (Великобритания) приняли решение предпринять радикальные меры по отношению к африканским серым попугаям, известным своим матерным языком.

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