Проблема с попугаями, которые матерятся, в Великобритании, кажется, нашла решение

Бранящиеся птицы будут переселены в большие стаи Сотрудники Линкольнширского парка дикой природы (Великобритания) приняли решение предпринять радикальные меры по отношению к африканским серым попугаям, известным своим матерным языком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии