Мыться дома будете: чего не стоит делать автовладельцам на дачах и пикниках

С открытием дачного сезона многие выезжают за город на отдых и пикники. Однако не все автомобилисты помнят об ограничениях и запретах, которые действуют для них на приусадебных участках и просто за городом.
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