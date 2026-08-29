Боец Мэйсон рассказал о применении спаренных танковых пулеметов против БПЛА

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Несколько спаренных пулеметов ПКТ (Пулемет Калашникова танковый) во время стрельбы образуют в небе огромное облако из пуль, которое позволяет уничтожить беспилотники противника.
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