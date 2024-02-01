МО Белоруссии: в военной доктрине не идёт речь о применении ядерного оружия

Механизмов, способов и приёмов применения ядерного оружия нет в военной доктрине Белоруссии. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба Вооружённых сил республики полковник Артём Буторин.
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