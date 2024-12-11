В Матвеевском саду вновь появится церковь

В Петроградском районе хотят восстановить церковь Апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы. Проектное решение уже готово Как рассказала «Петербургскому дневнику» руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91» Елена Скрылева, сейчас идет работа по сбору необходимой документации для начала восстановления церкви Апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы в Матвеевском саду.