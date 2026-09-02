Столичные боксеры завоевали три медали всероссийских соревнований в Петербурге

Три медали завоевали спортсмены московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» на всероссийском турнире по боксу на призы Николая Валуева.
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