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Татар-информ

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На дорожные работы в Казани направлено свыше 27 млрд рублей

На дорожные работы в Казани направлено свыше 27 млрд рублей

На дорожные работы в Казани в 2026 году было направлено свыше 27 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председателя комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

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