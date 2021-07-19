Жизнь - театр

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Битва под Прохоровкой. Трагедия и слава советских танкистов

Битва под Прохоровкой. Трагедия и слава советских танкистов

5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, ставшая переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

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Михаил Васильев
Вечная Память и Слава советским солдатам!
Светлана Митленко
И очень хорошо, что именно там открыл и Музей и Мемориал!
Алексей Андреевич
был там
Светлана Митленко
Должно быть музей произвел впечатление?
Елена Мамонова
Вечная память!
Светлана Митленко
Благодарю!!!

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