Битва под Прохоровкой. Трагедия и слава советских танкистов

Светлана МитленкоВоенное делоБитва под Прохоровкой. Трагедия и слава советских танкистов5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, ставшая переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил ВасильевВечная Память и Слава советским солдатам!Светлана МитленкоИ очень хорошо, что именно там открыл и Музей и Мемориал!Алексей Андреевичбыл тамСветлана МитленкоДолжно быть музей произвел впечатление?Елена МамоноваВечная память!Светлана МитленкоБлагодарю!!!Комментировать
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