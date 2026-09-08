Лавров рассказал, когда Россия и ЕС должны были ввести безвизовый режим

Соглашение о введении безвизового режима между Россией и Евросоюзом было практически подготовлено еще в 2013 году, однако европейские страны затягивали его одобрение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым