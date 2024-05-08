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Энрике на вопрос о том, разочарован ли он Мбаппе в 1/2 ЛЧ: «Выделять одного игрока было бы жалко. Я единственный ответственный»

Во вторник «ПСЖ» закончил выступление в турнире, уступив «Боруссии» в двух полуфинальных играх (0:2 по сумме двух матчей).

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