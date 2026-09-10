Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 10 сентября 2026

В четверг, 10 сентября, сыграют Ванкувер Уайткэпс и Лос-Анджелес Гэлакси в рамках МЛС. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 05:30 по московскому времени.