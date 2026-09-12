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СахПресс

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Небольшой дождь пройдет в некоторых районах Сахалина днем 13 сентября

Небольшой дождь пройдет в некоторых районах Сахалина днем 13 сентября

Днем в воскресенье, 13 сентября, в некоторых районах Сахалинской области пройдут небольшие осадки. Термометры покажут от +17 до +24 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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