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«Байер» интересуется Шомуродовым. Форвард «Ромы» провел в запасе последние 6 игр

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может сменить клуб. 27-летним игроком сборной Узбекистана интересуются не только «Торино», «Кремонезе» и «Лилль», но и «Байер», а также «Специя».

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