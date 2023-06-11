Маск задался вопросом из-за военной помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине и задался вопросом «чем это закончится» на своей странице в Twitter: «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное.
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине и задался вопросом «чем это закончится» на своей странице в Twitter: «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное.
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