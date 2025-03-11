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Царьград

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Песков предостерег: У Украины большой арсенал даже при остановке поставок США

Песков предостерег: У Украины большой арсенал даже при остановке поставок США

На конференции «Современные медиа» Дмитрий Песков отметил, что ухудшение отношений между Украиной и США не исключает возможности продолжительных боевых действий, так как Киев обладает значительными запасами оружия.

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