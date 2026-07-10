⛽️Проблема с бензином в Волгоградской области на сегодня меньше не становится. Автомобилисты в соцсетях устраивают перекличку, на каких заправках есть бензин, карауля каждый бензовоз.
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⛽️Проблема с бензином в Волгоградской области на сегодня меньше не становится. Автомобилисты в соцсетях устраивают перекличку, на каких заправках есть бензин, карауля каждый бензовоз.
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