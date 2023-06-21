Военное обозрение

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Глава ОСК Рахманов подтвердил передачу российскому флоту двух новых атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца года

Глава ОСК Рахманов подтвердил передачу российскому флоту двух новых атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца года

Российский флот в этом году пополнится новыми атомными и дизель-электрическими субмаринами, также две атомные подлодки вернутся из ремонта.

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