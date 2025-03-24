Сервисы не работают второй день: «Укрзализница» обвинила Россию в масштабной кибератаке Украинский национальный железнодорожный перевозчик на днях подвергся масштабной кибератаке.
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Сервисы не работают второй день: «Укрзализница» обвинила Россию в масштабной кибератаке Украинский национальный железнодорожный перевозчик на днях подвергся масштабной кибератаке.
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