🪨 В Крыму ценные камни под защитой, так как находятся на территориях заповедников «В Крыму камни в основном расположены на территориях заповедников.
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🪨 В Крыму ценные камни под защитой, так как находятся на территориях заповедников «В Крыму камни в основном расположены на территориях заповедников.