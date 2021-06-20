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С внуком оставаться мама боится, по хозяйству помогать и деньги давать отказывается. Но выносит мозг своим: «Чем вам помочь?»

С внуком оставаться мама боится, по хозяйству помогать и деньги давать отказывается. Но выносит мозг своим: «Чем вам помочь?»

С внуком оставаться мама боится, по хозяйству помогать и деньги давать отказывается. Но выносит мозг своим: «Чем вам помочь?»– Мама уж так хотела внука, прямо спала и видела, как она станет бабушкой! – рассказывает тридцатидвухлетняя Полина.

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