Путин прислал траурный венок на похороны полярника Чилингарова

Президент России Владимир Путин направил траурный венок на похороны легендарного советского и российского полярника, выдающегося ученого-океаналога, депутата Госдумы РФ Артура Чилингарова, прощание с которым во вторник проходит в Храме Христа Спасителя в Москве.
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