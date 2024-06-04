Путин прислал траурный венок на похороны полярника Чилингарова

Президент России Владимир Путин направил траурный венок на похороны легендарного советского и российского полярника, выдающегося ученого-океаналога, депутата Госдумы РФ Артура Чилингарова, прощание с которым во вторник проходит в Храме Христа Спасителя в Москве.