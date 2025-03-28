Человек с железной хваткой – Путина сравнили со Сталиным

"История показала, что российский народ способен преодолеть любые испытания, если он сплочен. Мы не боимся трудностей, мы встретим их стойко и решительно" (Владимир Путин) 26 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин пришел к власти, положив начало новой главе в истории России.