❗️⚡️Бельгия приобретает 10 зенитных ракетных комплексов NASAMS для восстановления национальной системы противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам, самолётам и другим низковысотным воздушным угрозам.
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