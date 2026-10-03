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Русское оружие

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❗️⚡️Бельгия приобретает 10 зенитных ракетных комплексов NASAMS для восстановления национальной системы противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам, самолётам и другим низковысотным воздушным угрозам.

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