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Царьград

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Associated Press: Испания эвакуировала 20 тыс. из Мадрида из-за пожаров

Associated Press: Испания эвакуировала 20 тыс. из Мадрида из-за пожаров

В Испании из-за лесных пожаров эвакуированы 20 тысяч человек в сообществе Мадрид. Премьер Педро Санчес заявил о задействовании всех ресурсов для борьбы с огнем и помощи пострадавшим.

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