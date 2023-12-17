Погиб, но не сдался: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»

В ходе недавнего освобождения Марьинки (российский флаг поднят над городом 10 декабря, зачистка завершена 12 декабря) найдено последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных.
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