Распад Канады способен навредить интересам России

Две их десяти канадский провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны — Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы.
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