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Газета.ру

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СК РФ проверяет блогера Коваленко, ему грозит статья о реабилитации нацизма

СК РФ проверяет блогера Коваленко, ему грозит статья о реабилитации нацизма

Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера Святослава Коваленко, который бросил купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде.

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