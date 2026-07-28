СК РФ проверяет блогера Коваленко, ему грозит статья о реабилитации нацизма

Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера Святослава Коваленко, который бросил купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии