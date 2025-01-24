Власти России сохраняют готовность к переговорам по Украине, в том числе с США. С заявлением об этом выступил глава российского государства Владимир Путин.
Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине
Комментарии
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людмила михайлик
Решить не откладывать,зеленского убрать
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7 час.
Владимир Алтайцев
Фигня э то всё, не переговоры там будут, ЕСЛИ..только найдут место для переговоров. А они могут быть только и только в России. И нигде больше. Но это будут ППР - посидели, попи..ли и разошлись без результатов.
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5 час.
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