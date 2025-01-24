Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине

Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине

Власти России сохраняют готовность к переговорам по Украине, в том числе с США. С заявлением об этом выступил глава российского государства Владимир Путин.

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Комментарии
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людмила михайлик
Решить не откладывать,зеленского убрать
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7 час.
Владимир Алтайцев
Фигня  э то  всё, не переговоры  там  будут, ЕСЛИ..только  найдут место  для  переговоров. А  они могут быть только  и только  в России. И нигде  больше. Но  это  будут ППР  -  посидели, попи..ли  и разошлись  без результатов.
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5 час.

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