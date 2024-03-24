В Сети появились первые кадры нападения на «Крокус»

В сети опубликовано еще одно видео с первыми секундами нападения на «Крокус Сити Холл». На кадрах видно, что нападавшие стреляют заходящим в здание людям в спины, группа посетителей пытается укрыться от обстрела под столами рядом с рамками металлодетекторов, пишет источник.
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