Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что из‑за отказа Украины и стран НАТО от дипломатического пути, Россия добьется урегулирования конфликта на поле боя.
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