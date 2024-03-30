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Русская весна

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Граждане Таджикистана массово уезжают из России после теракта в «Крокусе»

Граждане Таджикистана массово уезжают из России после теракта в «Крокусе»

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана фиксирует отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Вот так преступление горстки сволочей портит жизни остальным трудовым мигрантам. Чего добились  террористы: убили людей, согрешили против Бога, ни одна религия не прощает таких грехов, обещанных  денег не получили,  насрали по полной программе своим соотечественникам, родственникам, знакомым и соседям, опозорили свой род, не получили ни хрена, впереди только пожизненное. Пусть другие, обрабатываемые террористами люди подумают, какая незавидная судьба их ожидает. Как говорится, другим- наука. И, тут уже ничего не поделаешь- отношение россиян к таджикам поменялось кардинально, тут уж лучше сваливать, без разницы, виноват- не виноват.
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ИП
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