Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны Владимир Путин провел ряд перестановок в руководстве Министе.
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Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны Владимир Путин провел ряд перестановок в руководстве Министе.
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