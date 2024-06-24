Shot: на главу района Дагестана могут возбудить дело о пособничестве террористам

Силовики планируют возбудить уголовное дело по факту пособничества террористам в отношении руководителя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей и племянника которого подозревают в нападениях на полицию и мирных жителей в Дербенте и Махачкале.