Shot: на главу района Дагестана могут возбудить дело о пособничестве террористам

Силовики планируют возбудить уголовное дело по факту пособничества террористам в отношении руководителя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей и племянника которого подозревают в нападениях на полицию и мирных жителей в Дербенте и Махачкале.
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