Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис заявил, что в случае победы на выборах главы государства в США завершит конфликт на Украине до вступления в должность.
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