Петербургские ученые нашли способ улучшить рост племенной птицы при ограниченном кормлении

Этому способствует включение в питание бетаина Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) сделали открытие, позволяющее повысить эффективность выращивания племенной птицы даже при сокращенном рационе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии