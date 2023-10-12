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Тульские власти дополнят регламент субсидирования предпринимателей, если тех мобилизуют

Тульские власти дополнят регламент субсидирования предпринимателей, если тех мобилизуют

На сайте правительства Тульской области опубликован проект документа о внесении изменений в постановление о порядке предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение затрат, связанных с уплатой первого взноса договора лизинга.

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