Тульские власти дополнят регламент субсидирования предпринимателей, если тех мобилизуют

На сайте правительства Тульской области опубликован проект документа о внесении изменений в постановление о порядке предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение затрат, связанных с уплатой первого взноса договора лизинга.
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