Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября от «Живой Кубани»Овен Настаёт благоприятный период вы будете участвовать в общественной деятельности, сможете начать новые дела, вложить средства в интересные проекты.
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