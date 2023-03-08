«Милуоки» победил «Орландо» без Адетокумбо и Холидэя

«Милуоки» в понедельник обыграл в гостевом матче «Орландо» со счетом 134:123. «Бакс» провели встречу без травмированных участников Матча звезд Янниса Адетокумбо (заболевание, не связанное с COVID-19) и Дрю Холидэя (болевые ощущения в шее).