«Милуоки» победил «Орландо» без Адетокумбо и Холидэя

«Милуоки» в понедельник обыграл в гостевом матче «Орландо» со счетом 134:123. «Бакс» провели встречу без травмированных участников Матча звезд Янниса Адетокумбо (заболевание, не связанное с COVID-19) и Дрю Холидэя (болевые ощущения в шее).
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